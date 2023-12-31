شريف سلامة فنان ابن فنان أمتعنا وأثبت حضور مميز بـ 3 مسلسلات

القاهرة - محمد ابراهيم - فنان وُلد لعائلة فنية، ابن المخرج المسرحي الكبير سلامة حسن وشقيق الفنانة منال سلامة، استطاع أت يلفت الأنظار منذ بداياته بدوره في مسلسل "البنات" عام ٢٠٠٣، وتوالت بعد ذلك أعماله وحقق العديد من النجاحات من بينهم دوره في فيلم دم الغزال ومسلسل حضرة المتهم أبي، حرب الجواسيس، العار، الباب في الباب، الخطيئة، اذاعة حب.





وبعام ٢٠٢٣ حقق شريف سلامة حضورًا قويًا بالدراما بداية من مسلسل كامل العدد الذي عُرض بشهر رمضان مرورًا بمسلسل ورق التوت والذي عُرض خارج السباق الرمضاني وتلاه مسلسل العودة.



وتميز شريف سلامة هذا العام بالتنوع في الدراما فهو على الرغم من تقديمه 3 شخصيات في 3 مسلسلات مختلفة إلا أنه استطاع تغيير جلده بين كل شخصية وغيرها.





فقدم شخصية دكتور أحمد بمسلسل كامل العدد وهو طبيب تجميل يتميز بخفة الظل والرومانسية واستطاع ان يخطف قلوب الجماهيرليصبح دكتور أحمد مثال عظيم للزوج والأب وزوج الأم.





ثم قدم بعد ذلك شخصية مروان المخرج المسرحي الذي يحاول إخراج عرض مسرحي حقيقي ويصل بالفنانين إلى حالة من المعايشة مع أدوارهم ليصل بهم التقمص لاقناع الجماهير.





وعرض مسلسل العودة فور الانتهاء من عرض ورق التوت ليفاجئنا شريف سلامة بدور الصعيدي الذي يحاول حماية شقيقه وعند قتله يسعى لمعرفة من القاتل ويعيش قصة حب كبيرة مع حبيبته حتى يتزوجها.

وهنا نجد أن شريف سلامة استطاع تقديم 3 شخصيات كل منهم بعيدة تمامًا عن الأخرى.



أحداث مسلسل ورق التوت

تدور الأحداث في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لمیتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسيومشاكل الطبقیة وغيره.

قصة مسلسل العودة

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه،وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرةأخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.



قصة مسلسل كامل العدد

تدور الأحداث حول قصة حب تعيشها ليلى تيمور "دينا الشربيني" وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغير، لنكتشف مفاجآتعديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية، ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعيلايت كوميدي.