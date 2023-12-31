هيفاء وهبي تودع 2023 بإطلالة جديدة (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - ودعت النجمة هيفاء وهبي عام 2023، بجلسة تصوير جديدة إلتقطت خلالها مجموعة من الصور، التي شاركت بها متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي مرتدية فستان قصير باللون البيج من خامة المخمل، مزينًا عند منطقة الصدر بالماسات وعند الأكتاف بريش، كما ارتدت جوارب طويلة مرصعة.









وعلقت هيفاء على الصور قائلة: "إجازة سعيدة، أتمنى أن يملأ موسم الأعياد منزلك بالبهجة وقلبك بالحب".





أحدث أعمال هيفاء وهبي

وبدأت الفنانة هيفاء وهبي، تصوير فيلمها "جوري" في إحدى الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر.





يشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر.



تفاصيل فيلم چوري

فيلم چوري تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، من بطولة هيفاء وهبي، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح،توني ماهر، سامي مغاوري، وسليمان عيد، والعمل من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.





آخر أعمال هيفاء وهبي

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبى فيلم "رمسيس باريس"، والذى عرض في موسم عيد الفطر 2023، ويشارك في بطولته محمدسلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشكوسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى، وتوزيع سينرجي فيلمز.

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس، وهذه الرحلة تتضمنكثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث إلى ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحةالموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.