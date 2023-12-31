نور النبوي يعيش حالة من النشاط الفني.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان نور النبوي، حالة من النشاط الفني سواء في الدراما أو السينما، حيث انضم مؤخرًا لمسلسل “ عتبات البهجة ” مع النجم يحيى الفخراني ومن تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

نور النبوي يتعاون مع والده في مسلسل امبراطورية ميم

كما ينشعل نور النبوي خلال الفترة الحالية في سباق مسلسلات رمضان 2024، الذي يخوض بطولته للمرة الثانية مع والده الفنان خالد النبوي بعد مسلسل راجعين يا هوى، وهو مأخوذ عن رواية إمبراطورية ميم لـ الكاتب إحسان عبد القدوس، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات ساحقة خاصة وأنه يعد التعاون الثاني بين خالد النبوي ومحمد سلامة بعد نجاحهم سويًا في تقديم مسلسل راجعين يا هوى والذي عرض في سباق مسلسلات رمضان 2022 وتصدر حديث منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نور النبوي يشارك في فيلم الجامدين

كما يشارك نور النبوي في فيلم “الجامدين” يشارك في بطولته مايان السيد، ومحمود ياسين جونيور، وأحمد غزي، صولا عمر، والعمل من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج عثمان أبو لبن.

نور النبوي ينتظر فيلم الحريفة

كما ينتظر نور النبوي عرض فيلم “ الحريفة ”يوم 4 يناير المقبل في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، أحمد غزي، نور إيهاب، والعمل من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني، وظهر خلال البرومو عدد من نجوم كرة القدم منهم ميدو، وعبدالستار صبري، وجمال حمزة، وأمير عبدالحميد وتامر بجاتو.

آخر أعمال نور النبوي

يذكر أن نور النبوي شارك في مسلسل الأجهر الذي تم عرضه في رمضان الماضي، بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، ناهد السباعي، سارة سلامة، محمود قابيل، خالد زكي، عمرو عبدالجليل وآخرين، والعمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

كما شارك في مسلسل الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، أحمد عبدالله محمود، ميرنا نور الدين، وليد فواز، ومحمود ياسين جونيور، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.