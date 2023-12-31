فن ومشاهير

الليلة.. السيمفوني في المسرح الكبير وكلثوميات بمعهد الموسيقى

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القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل وزارة الثقافة فعالياتها بمناسبة العام الجديد 2024 والذي تستقبله دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بحفلين يقاما في الثامنة مساء اليوم الأحد 31 ديسمبر.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

 

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفوني أمسية كلاسيكية بقيادة المايسترو الإيطالي فرانشيسكو دي ماورو ومشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان مع كورال أكابيلا تدريب مايا جفينيريا وكورال اكابيلا للاطفال بقيادة دنيا أكرم  وذلك على المسرح الكبير، وتتضمن مختارات من المؤلفات العالمية لكبار الموسيقيين منهم شتراوس، كالمان، ليهار، اوفنباخ وغيرهم.

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سهرة طربية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية

 

كما يشهد مسرح معهد الموسيقى العربية سهرة طربية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية تأتى ضمن سلسلة كلثوميات ويقودها المايسترو صلاح غباشى وتضم نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم التى شكلت وجدان الجمهور المصرى والعربى يؤديها كل من نهاد فتحى، بسملة كمال ورحاب مطاوع.

 أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم برنامج السيمفونية الخامسة

 

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني قدم حفلًا بقيادة المايسترو هشام جبر ومصاحبة المغنيين السوبرانو داليا فاروق، الميتزوسوبرانو جولي فيظي، التينور عمرو مدحت والباص رضا الوكيل مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيفينيريا  على المسرح الكبير.

 

وتضمن البرنامج السيمفونية الخامسة لـ مندلسون والعمل الشهير للموسيقار الألمانى العالمى بيتهوفن بعنوان القداس الاحتفالى للسوليست والكورال والاوركسترا والذى يعد من أضخم الأعمال التى كتبها بيتهوفن حيث استمر فى تاليفه أربعة سنوات منذ عام 1819 حتى عام 1824 وقدم لأول مرة في السابع من إبريل من نفس العام في مدينة سان بطرسبورج.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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