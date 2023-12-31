نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الخامس.. روبي تتصدر تريند "يوتيوب" في مصر والوطن العربي بـ "3 ساعات متواصلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت النجمة روبي نجاحًا كبيرًا بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.



نجاح أغنية 3 ساعات متواصلة

الأغنية الجديدة حققت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحلت في المرتبة الثانية في كل من دول "الكويت والسعودية والأردن" وواصلت نجاحها بالتواجد في المركز التاسع عالميا لتصبح النجمة العربية الوحيدة بين أول ٣٠ أغنية رواجا على يوتيوب وتفوقت على عدد كبير من الأغنيات التي طرحها مجموعة من النجوم خلال الأيام الماضية.

صناع أغنية 3 ساعات متواصلة



أغنية "٣ ساعات متواصلة" للنجمة روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

تأجيل أغنية روبي



وكانت روبي حددت من قبل تاريخ ١٠ أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



تداول أغنية 3 ساعات متواصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت محركات البحث تفاعلًا كبيرًا وزيادة في معدلات البحث عن كلمات الأغنية.



