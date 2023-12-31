نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يكشف سرًا عن حياته الشخصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد فؤاد، عن سر لأول مرة خلال الفترة الأولى من زواجه، وذلك خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامية ياسمين عز، مشيرًا أنه أقام في بيت والده ووالدته لمدة عام.



تفاصيل زواج محمد فؤاد في منزل والده

وقال محمد فؤاد أنه تزوج في حجرة داخل بيت والده ووالدته، بسبب أنه كان يمر بضائقة مالية في هذه الفترة، لأنه كان يتقاضى مبلغًا ضعيفًا في ذلك الوقت، وأنه أقام مع والديه لمدة عام، وكان سعيدًا بهذه الفترة للغاية.

وأضاف أنه كان يحلم منذ صغره أن يتزوج في بيت والده ووالدته، لأن شقيقه الأكبر حسن كان متزوجًا أيضًا في بيت العائلة، فكان يريد تقليده، لأنه أحب الفكرة.

وتابع فؤاد، أنه بعد ما استقر في شقة رفقة زوجته وأولاده، لم ينقطع عن بيت والده ووالدته، إذ كان يذهب إليهما كل خميس وجمعة وسبت، لقضاء الوقت معهما.

آخر أعمال محمد فؤاد

وكان النجم محمد فؤاد طرح أحدث أغنياته بعد غياب، والتي جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامي.

تفاصيل حفل محمد فؤاد الفترة المقبلة

كشفت شركة بنش مارك المنظمة لحفلات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية عن حفل جديد لنجوم التسعينيات يحمل اسم "كاسيت 90s" في بداية عام 2024.

ونشر حساب الشركة عبر تطبيق إنستجرام، مقطع فيديو أعلنا من خلاله عن المطربين المشاركين في الحفل، وهم محمد فؤاد ومدحت صالح وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وهشام عباس وجيني ومصطفى كامل.