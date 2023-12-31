إياد نصار يستعد لتصوير مسلسل "صلة رحم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان إياد نصار لتصوير مسلسل “ صلة رحم ” المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، وانضم للمسلسل مؤخرًا كل من يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني.

أبطال مسلسل صلة رحم

كما انضم لمسلسل “ صلة رحم ” كل من سلوى محمد علي، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

شخصيات مسلسل صلة رحم

ويجسد إياد نصار خلال الأحداث شخصية طبيب تخدير، بينما تظهر يسرا اللوزي بشخصية طبيبة نفسية، أما أسماء أبو اليزيد فتجسد شخصية كوافيرة، بينما تظهر سلوى محمد علي بشخصية والدة إياد نصار.

إياد نصار ينتهي من مسلسل مفترق طرق

من ناحية أخرى، انتهى إياد نصار من تصوير مسلسل “مفترق طرق”، المقرر عرضه قريبًا، والعمل بطولة هند صبري، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج محمد مشيش وشركة كاريزما.

آخر أعمال إياد نصار

شارك اياد نصار مؤخرًا في رمضان الماضب بمسلسل " تغيير جو"، من بطولة منة شلبي، ميرفت أمين، أحمد مالك، شيرين، صالح بكري، عصام عمر وآخرين،تأليف منى الشيمي ومحمد مجدي أمين وإخراج مريم أبو عوف.