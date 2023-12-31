نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايان السيد تنضم لمسلسل " عتبات البهجة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة مايان السيد لمسلسل "عتبات البهجة " مع الفنان القدير يحيى الفخراني، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، والعمل مكون من 15 حلقة، سيناريو وحوار مدحت العدل على السيناريو، إخراج مجدى أبو عميرة. ومن المقرر عرض العمل في رمضان المقبل.

نجوم مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، ومن تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.

أحداث عتبات البهجة

يذكر أن مسلسل "عتبات البهجة" كان مشروع سينمائي ولم يكتمل وسبق وتعاقد المخرج عمر عبد العزيز على تقديم هذه الرواية لتكون فيلم سينمائي بعنوان "قرفة بالجنزبيل" خلال بطولة مشتركة تجمع يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وكانت تلك الفكرة مطروحة منذ عام 2009، ولكن تأجل تنفيذها أكثر من مرة حتى بدأ المخرج عمر عبد العزيز العمل عليها مرة أخرى وتولت المخرجة هالة خليل كتابة السيناريو والحوار للفيلم، ولكن تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي مما أدى إلى تأجيل هذا العمل.

وكانت تدور الأحداث حول رجل يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته ويتخبط في الحياة باحثا عن معنى البهجة، وخلال بحثه تستعرض الأحداث مجموعة مختلفة من فئات المجتمع المصري.

آخر أعمال مايان السيد

وعرض مؤخرًا للفنانة مايان السيد في الموسم الرمضاني الماضي 2023، مسلسل حمد لله على السلامة، بطولة يسرا، محمد ثروت، شيماء سيف، آدم الشرقاوي، محمد محمود، عنبة، من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، وجسدت به شخصية ابنة يسرا.

أيضًا شاركت مايان السيد في مسلسل جت سليمة، الذي عرض في رمضان 2023، بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، والعديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، هالة فاخر، أحمد فهمي، أشرف عبدالباقي، محمد ثروت، من تأليف كريم يوسف وسام جمال وأشرف نصر وندى عز، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج محمد أحمد السبكي.