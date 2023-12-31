نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة... قناة MBC مصر تنقل حفل "ليلة نجمات العرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنقل شاشة "MBC مصر" الليلة الأحد، حفل إستثنائي مع نهاية العام، في تمام الساعة العاشرة مساءً على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

مطربات حفل ليلة نجمات العرب"

تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور خلال السهرة الإستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.

حفل ليلة نجمات العرب

ويُعرض حفل " ليلة نجمات العرب"، الأحد 31 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً، على شاشة " MBC مصر".

حفل محمد عبده في الرياض



يذكر أن شاشة "MBC مصر" نقلت مؤخرًا من مدينة الرياض حفل الفنان عبد المجيد عبد الله ضمن حفلات موسم الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

ونقلت يوم الجمعة، والسبت الماضيين في تمام الثامنة مساءً إحتفالات اليوبيل الماسي بفنان العرب محمد عبده، حيث تم تقديم الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلته الفنية الطويلة.