نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. فرح الديباني وهشام الجخ في مساء dmc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي أسامة كمال في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني، والشاعر هشام الجخ الملقب بـ "الهويس"، وذلك في حلقة خاصة من برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، بمناسبة رأس السنة.

زيارة هشام الجخ للأراضي الفلسطينية

يتحدث هشام الجخ خلال الحلقة عن زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة، 12 مرة، 11 منها كانت إلى الضفة الغربية وواحدة إلى قطاع غزة، حيث يؤكد أن أهل فلسطين لن يتركوها مرة أخرى حتى لو حرقت، وأنه لم ولن يسمح بتدنيس جواز سفره بالختم الإسرائيلي خلال هذه الزيارات للأراضي الفلسطينية المحتلة.

هشام الجخ يلقي عدة قصائد

يلقي هشام الجخ خلال اللقاء عدد من أشهر قصائده، منها؛ "مش كفاية" التي أهداها إلى فلسطين بعد أحداث غزة الأخيرة، و"الحزن مش على الموت" التي كتبها للشهيد أحمد المنسي، بالإضافة إلى قصيدته الشهيرة "طبعًا مصلتش العشا"، و"كبير يا أهلي كبير".

استضافة فرح الديباني في مساء dmc

من جانبها، تتحدث الميتزو سوبرانو فرح الديباني، خلال الحلقة، عن عدد من المشاهد المؤثرة في رحلتها الفنية، ومنها غنائها في نهائي كاس العالم في قطر، وكذلك غنائها النشيد الفرنسي في حفل تنصيب الرئيس ماكرون برئاسة فرنسا، كما تتحدث عن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في مؤتمر الشباب، وأمنيتها بتقديم ملكة مصر في أوبرا عايدة، كما تتحدث أيضًا عن تعلقها بمدينة الإسكندرية، وكيف أن العالم يراها واحدة من أجمل مدن العالم.

