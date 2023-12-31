نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل مسلسل "جولة أخيرة" لـ أحمد السقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل "جولة أخيرة" بطولة أحمد السقا انطلاق عرضه قريبًا ويعتبر مسلسل أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، من تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي.

تفاصيل دور أحمد السقا

ويجسد السقا، خلال الأحداث شخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.



وروجت الشركة المنتجة للعمل بنشر البوستر الخاص له عبر حساب منصة العرض على إنستجرام وعلقت قائلة: "دكتور الصبح وبطل فنون قتال مختلطة بالليل يُصاب الزهايمر وكل حياته تتغير مسلسل جولة أخيرة من من بطولة أحمد السقا يُعرض قريبًا وحصريًا على برايم فيديو".

تفاصيل مسلسل "جولة أخيرة"

تدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية الدكتور يحيي، التي يقدمها أحمد السقا، والذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعادة عن ممارسة رياضة الـ MMA، كما يعيش حياه روتينة، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربة القديم أشرف عبدالباقي، الملقب بـ تامبي والذي سيحاول مرارًا وتكرارً مع يحيي ليعود مرة تانية لـ رياضة الـ MMA.

مسلسل "جولة أخيرة" مكون من 9 حلقات، من بطولة أحمد السقا، أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

تفاصيل مسلسل العتاولة لـ أحمد السقا

من ناحية أخرى، يواصل المخرج أحمد خالد موسى تصوير أحداث مسلسل العتاولة، فى محافظة الإسكندرية بطولة أحمد السقا وطارق لطفى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024،يدور جزء كبير من أحداث المسلسل بمدينة الإسكندرية والتى من المقرر أن يستمر التصوير فيها لأكثر من 20 يوما وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى حول شقيقين بينهما عداوة وتتطور الأحداث إلى صراع مرير يحاول كل منهما حشد المؤيدين له والإيقاع بشقيقه.