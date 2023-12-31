نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يحتفظ بصدارة تريند محركات البحث بعد طرح ألبوم "مكانك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

منذ طرح ألبوم "مكانك" للنجم عمرو دياب وذلك منذ أيام، مازال الهضبه يحتفظ بصدارة محركات البحث المختلفة، وكأن توقف الحديث عن أي شئ آخر ما عدا هو.



وقد تصدر عمرو دياب منصه أكس حيث كانت هي المنصة الأقرب للجمهور للتعبير عن فرحتهم بعودة الهضبة من جديد على الساحة الغنائية.

عمرو دياب

تعليقات الجمهور على ألبوم "مكانك":

_ تحس ان عمرو دياب جه في الاخر كدا وقام رزعك قفااا وادالك وحده لا مكانك اتملى ولا يوم حبيت ولا.. مسحت بكرامه الموڤ اون السلالم.

_ ألبوم عمرو دياب الجديد زحلقنى لنقطة الصفر وشكلها مفيهاش تخطى

_ أغنية متتعوضش الجديدة بتاعة عمرو دياب

معرفش ليه مخي رابطها ب اغنية زي مانتي

حساهم من ريحة بعض كده رايقين وعتاب حنين

_ ‏عمرو دياب عامل اغنيه اسمها " مكانك "، مش محتاج اي كومنت عليها.

_ ‏بلاش تعمل حاجة وأنت تحت تأثير اليوم عمرو دياب عشان هتندم بعدها.



تفاصيل ألبوم مكانك لـ الهضبة

وكان النجم عمرو دياب قد طرح يوم الخميس الماضي ألبومه الجديد مكانك والذي يضم ١٢ أغنية وهم بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس،





عمرو دياب

“سلامك وصلي” كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم،

“معرفش حد بالاسم ده"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم،"ظبط مودها “كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم،" مكانك" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم،

“ يا قمر” كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم



لوحدنا كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي،" الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي،" ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي، "مابتغيبش" كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، “المعنويات مرتفعة” كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.