نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تهنئ متابعيها بالعام الجديد 2024: "كل سنة وكلنا سالمين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت النجمة أصالة متابعيها بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2024، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت أصالة صورة لها، وعلقت عليها قائلة: "راحت سنه حلوه وصعبه ومنّ قلب كلّ اللي مرق مرقنا متل ماحملنا أحداث بشعه كمان فيه إيد تانيه طبطبت علينا بهدايا على شكل بشر دخلوا حياتنا ينوروها ينضفوها ياخدونا معهم رحله جديده بهالسنه الجديدة".





وتابعت: " بدعي ربّي تكون فيها بداية عداله لكلّ الموجوعين بهالعالم ويحفظ أوطاننا وعوائلنا وحبايبنا ويهدي قلوب البشر كلهم ويعمّ الخير وتكبر المحبّه ونعيش بسلام مانزعل لو ابتسمنا وماننقهر لو فرحنا ونعيش الأيام الجايه بسعاده وإستقرار كلنا شركاء الحياة وكلّ سنه وكلناسالمين".





حفل ليلة نجمات العرب





وتشارك أصالة الليلة في إحياء، حفل إستثنائي مع نهاية العام، في تمام الساعة العاشرة مساءً على الهواء من مدينة الرياض حفلالفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض،برعاية الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.





مطربات حفل ليلة نجمات العرب"

تُقدم الفنانات أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور خلال السهرة الإستثنائية الكثير من المُفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة.





ويُعرض حفل " ليلة نجمات العرب"، الأحد 31 ديسمبر الساعة 10:00 مساءً، على شاشة " MBC مصر".





آخر أعمال أصالة



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة أصالة أغنية جنة الحب، والتي حازت على إعجاب الجمهور.



كلمات أغنية جنة الحب

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي

وصلك حياة وقطعة الوصل تابوت

ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي

تعال نبني جنة الحب بسكوت

واسكنك ما بين ذاتي وذاتي

طول العمر خلك معي صوره وصوت

لا تطري الفرقا وتفرح عداتي





قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي





همسك حكاية سحر من وحي هاروت

صب الحديث بمسمعي يا غناتي

خل الزهر في مبسمك ينثر التوت

عذب الحكي واصوغ منه اغنياتي

يا اللي جمالك بالتفاصيل منعوت

حققت لي بالعمر كل امنياتي

أنا دريت اني بمحبتك مبخوت

والقيت في ساحل عيونك عصاتي

قال الفراق وقلت لا تطري الموت

ما ودي أسمع غير كلمة حياتي