داليا شوقي تودع 2023 بـ فيديو يرصد أسعد لحظات حياتها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة داليا شوقي، متابعيها فيديو قصير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، استعرضت خلاله أبرز وأسعد اللحظات التي عاشتها خلال عام 2023.









وظهرت داليا في الفيديو وهي تستعرض أسعد لحظات حياتها أثناء سفرها وقيامها ببعض المغامرات المختلفة، وعلقت عليه قائلة: "اشوفكم السنة الجاية وأتمنى أن يعم السلام على البشرية".





داليا شوقي تتصدر تريند جوجل





تصدرت الفنانة داليا شوقي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك عقب اعتذار داليا عن المشاركة في الجزء الثاني منمسلسل "وبينا معاد"، يتساءل الجمهور عن الفنانة التي ستجسد شخصيتها، ظهرت أميرة أديب في "البرومو" الخاص بالمسلسل كذلكقامت بنشر عدة صور لها على حسابها بموقع انستجرام ويظهر من الصور أنها هي من ستجسد شخصية "هند" ضمن أحداث العمل.





سبب اعتذار داليا شوقي عن مسلسل "وبينا معاد"

كشفت الفنانة داليا شوقي، سبب اعتذارها عن مسلسل "وبينا معاد"، وكتبت في منشور عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام»، كاشفةًالأمر: «كان سر كبير وتقيل بس اعتقد دلوقتى كلكوا عرفتوه.. بالنسبة لي هند حكايتها خلصت في أول جزء من وبينا ميعاد.. مقدرتش أكمللتغيرات جذرية من وجهة نظري عن الشخصية وفي أشياء تانية كتير.. الأمانة راحت لشخص أنا بحبه جدًا.. وبتمنى التوفيق للجميع.. شكرًاعلى كل رسائلكم وعلى حبكم.. يا رب هند تفضل في قلوبكم زي ما هي كانت وستظل حتة مني».





أبطال مسلسل "وبينا معاد"

مسلسل «وبينا معاد» الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمدسليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى،يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.





آخر أعمال داليا شوقي

يعتبر مسلسل "سفاح الجيزة" هو أحدث الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة داليا شوقي، وتدور أحداث المسلسل في إطارمن الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها صاحبها الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

مسلسل " سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمي، ركين سعد، صلاح عبدالله، باسم سمرة، حنان يوسف، هايدي خالد، ومن تأليف محمدصلاح العزب وعماد مطر، ومن إخراج هادي الباجوري.





وعرض ايضا لداليا شوقي فيلم "خمس جولا" في جميع السينمات، ويعتبر أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضةMMA،والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي عن مطربي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.