انت الأن تتابع خبر الجمهور يهاجم هيفاء وهبي بسبب لباسها الجريء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، غضب الجمهور بسبب عدم مبالاتها بما يحدث في قطاع غزة، بعد نشرها صورًا جريئة خلال جلسة تصوير ودغت بها عام 2023 .



ونشرت هيفاء، الصور، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: " أجازة سعيدة.. يجوز موسم العطلات يغمر بيوتكم بالفرحة وقلوبكم بالحب".



وظهرت هيفاء وهبي، في الصور وهي مرتدية فستان قصير من القطيفة.



وانقسمت آراء الجمهور بين رافض لموقف الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والصور التي رأورا أنها لا تتناسب والظروف التي يشهدها العالم العربي بسبب الأحداث التي يعيشها قطاع غزة فيما عبر البعض الآخر عن اعجابهم بإطلالتها، كالتالي: "جمالك بينسي الهموم" ، " قمر" ، "فاتنة" ، " الصور تاخد العقل" ، "جميلة أوي" ، " لا قبلك ولا بعدك" .