انت الأن تتابع خبر من هو حبيب أنجلينا جولي الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عن دخول النجمة الأمريكية أنجلينا جولي بعلاقة حب جديدة بعدما شوهدت في الأشهر الأخيرة برفقة مغني الراب البريطاني أكالا، وقد ترددت أنباء عن أنهما يتواعدان.



وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هذه العلاقة هي الأولى لجولي منذ طلاقها من بيت في عام 2016.



وقد شوهد الثنائي معًا في عدة مناسبات في الأشهر الأخيرة، وتم التقاط صور لهما مؤخرًا وهما يتناولان العشاء في ميلانو بإيطاليا.



وكانت جولي صريحة بشأن رغبتها في العثور على الحب مرة أخرى، وقد قالت في مقابلة سابقة إنها "تتطلع إلى المستقبل". فيما لم تؤكد جولي والمغني أكالا علاقتهما حتى اللحظة.



وكانت أنجلينا تقدمت بطلب للطلاق من براد بيت في عام 2016.



يعتبر أكالا، واسمه الحقيقي جيمس كينغسلي ماكلين دالي، مغني راب وشاعرا بريطانيا من مواليد 1983، بدأ مسيرته الموسيقية في عام 2006، وأصدر ألبومه الأول، "Freedom of Speech," في عام 2008.



حصل على ترشيح لجائزة جرامي عن ألبومه الثالث، "The Thieves Banquet،" في عام 2015.



وهو أيضًا ناشط سياسي، وأعرب عن دعمه للعديد من القضايا الاجتماعية، بما في ذلك العدالة الاجتماعية والتغير المناخي .