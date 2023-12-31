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المطربة بوسى ضيفة برنامج 'ذا ناين شو' تقديم دعاء صلاح في حلقة رأس السنة

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أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم في العاشرة مساء عرض أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج ذا ناين شو للإعلامية دعاء صالح، في سهرة غنائية بمناسبة رأس السنة، تحييها المطربة بوسي، كما ستكشف بوسي عن أسرار جديدة عن حياتها، وتتحدث عن كواليس في مشوارها الغنائى.

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بوسي ضيفة برنامج ذا ناين شو

وحقق الموسم الأول من ذا ناين شو، على قناة الشمس، نجاحًا كبيرًا خاصة وأنه استضاف عدد كبير من أهم نجوم الوطن العربي، وانفرد ذا ناين شو بكواليس فنية وشخصية تم إذاعتها لأول مرة، في شهر رمضان عام 2018.

جدير بالذكر أن الإعلامية دعاء صلاح تقدم برنامج اجتماعي جديد بعنوان حكايتنا، والذي تستضيف من خلاله نماذج مشرفه للمرأة المصرية، كما ستفتح من خلاله موضوعات اجتماعية جريئة في إطار موضوعي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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