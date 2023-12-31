في ليلة رأس سنة.. رحمة رياض تعلن عن حملها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت المطربة العراقية رحمة رياض، عن حملها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





شاركت رحمة صورة ظهرت فيها برفقة زوجها الكسندر علوم، حيث استعرضت حملها، وعلقت على الصورة قائلة: "فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا.. تمنولنا الخير واحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام"





حفل رحمة رياض في ليلة رأس السنة





ومن جهة اخرى تستعد رحمة لإحياء حفل رأس السنة اليوم 31 ديسمبر في بيروت، ضمن احتفالات رأس السنة.





أغنية حلو هالشعور لـ رحمة رياض

وقامت المطربة العراقية رحمة رياض، مؤخرًا، بطرح أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "حلو هالشعور"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف.





كلمات أغنية حلو هالشعور لـ رحمة رياض

حلو هالشعور انك تحب انك تحس

تعشگ شخص طول الوكت بيه تنخبص

حلو هالشعور شي مختلف ما ينوصف

تلگه عشك تهتمله ويسد النقص

هسه ابتدا عمري الجديد

هسه ابتديت اني العمر

ما عندي گبلك ذكريات

يمك بديت من الصفر

اني بصراحه تغيرت

وبشكلي حيل اهتم صرت

بيا رجع نبض الگلب

من انت بيا تغازلت

حلو هالشعور

وهذا الكلام من القلب فدوة اقترب

انت الهوا يعني اختنگ من تبتعد

وحالة غرام اني عشت

وتأكدت من نلتقي

حتى السما تمطر ورد

ربي ترى عوضني بيك

لمن اجيت بدنيتي

يعني اكتمل حلمي الوحيد

وبحبك أختم قصتّي

يل بالي بس بيك انشغل

وعن ضجةِ العالم فصل

حبك حبيبي شگد حلو

طلعني من حالة ملل

حلو هالشعور هالشعور