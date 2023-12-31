رامي جمال وفريد يتصدران المركز الرابع في قائمة تريندات يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر المطربان رامي جمال وأحمد فريد التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحصد كليهما المركز الرابع بأغنيتهم الجديدة “ أهيمشيت ” وذلك بعد طرحها بـ 8 أيام.





واقتربت أغنية أهي مشيت من حاجز الـ 100 ألف مشاهدة، لتحتل المركز الرابع ضمن قائمة الأعلي مشاهدة على يوتيوب.





تفاصيل أغنية أهي مشيت





أغنية “أهي مشيت” من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.

كلمات أغنية “ أهي مشيت ”

أهي مشيت.. وسابت قلبي من غيرها دون ولا حل

نعيش ولا.. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل

مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش

ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه

هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة

قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه

بعدك كسر ضهري، فينك وحشتيني

بعدتي بس أنتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي، وياريته بيكفي

متصورة في قلبي ومنورة في عيني

يا أيامنا.. أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد

أنا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض

قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض؟

وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها اوام

وعن حالي وأحوالي ماتحكيلها

روحي قوليلها صدعني عليكي كلام

بعدك كسر ضهري، فينك وحشتيني

بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي، وياريته بيكفي

متصورة في قلبي ومنورة في عيني