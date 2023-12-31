نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبي تحتل المركز الأول في يوتيوب بـ “3 ساعات متواصلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتلت النجمة روبي المركز الأول على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بأحدث أغانيها “3 ساعات متواصلة” التي أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.





وحققت روبي نجاحًا كبيرًا بأغنية 3 ساعات متواصلة، وحصدت ما يقرب من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال أيام معدودة وتصدرت التريند الأول في مصر على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.





صناع أغنية 3 ساعات متواصلة



أغنية "٣ ساعات متواصلة" للنجمة روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

تأجيل أغنية روبي



وكانت روبي حددت من قبل تاريخ ١٠ أكتوبر الماضي لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

كلمات الأغنية





ما تيجي حبة نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر من العزول اللي مزاولنا وياما في أمورنا اتحشر.

ما تيجي حبة نستريح من العناء نطفي نار الاشتياق، عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر.

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هرسيك تاني ساعة هسرح بيك تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك.

وعلى عيني يا ولا بس مكسوفة، على عيني يا ولا عليك ملهوفة.

ما تيجي سنة واجي سنة نصطفي المشاكل تختفي، كل ليلة في شمعدان العمر شمعة بتنطفي.

يلا بينا نخلع من الهموم الضيقة محبوسين ليه في شرنقة.

ماله جو إسكندرية.

ماله بحر الغردقة.

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة أول ساعة هروقك تاني ساعة هشوقك تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك.