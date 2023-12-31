نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. تعرف على تفاصيل خلاف أم كلثوم مع عبدالحليم حافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم التي أضافت إلى فن الطرب، وتعد أول فنانة تدخل الإذاعة، كما شاركت في عدة أفلام ثم تفرغت بعدها للغناء فقط، لا يأتي ذكرها دون لقبها "كوكب الشرق" لشدة تأثير غنائها، عرفت عن حبها الشديد وتشجيعها للنادي الأهلي، وهي أول الأعضاء من النساء، بعد أن سمح الأهلي بعضوياتهن عام 1916، كانت تمنح أي شخص يبلغها بفوز الأهلي خمسة جنيهات كاملة، وهي التي ساهمت بالغناء في إحياء حفلات النادي الأهلي سنويا.

يستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية خلاف أم كلثوم الشهير مع عبدالحليم حافظ...



خلاف أم كلثوم مع عبدالحليم حافظ

بدأت الأزمة بين كوكب الشرق وعبد الحليم حافظ، في ليلة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو، حيث نظمت وزارة الثقافة المصرية وقتها حفلا كبيرا بهذه المناسبة، ووقع الاختيار على الثنائي الذي كان يحظى بجماهيرية كبيرة في مصر وخارجها، لإحياء الحفل، اتفقت الجهة المنظمة على أن تغني أم كلثوم في الفصل الأول من الحفل، وأن تقدم وصلتين فقط، وأن يأتي عبدالحليم في الختام، حضر الحفل عدد كبير من رجال الدولة وفي مقدمتهم رئيس مصر الأسبق جمال عبدالناصر، وقدمت أم كلثوم حفلا رائعا، وتفاعل معها الجمهور، وراحت كوكب الشرق تشدو بأجمل أغنياتها، وامتدت فقرتها دون أن تدري إلى الساعة الثانية والنصف صباحا، الأمر الذي أصاب حليم بالغضب.

لم يترك "العندليب" هذا الموقف يمر مرور الكرام، وعندما صعد خشبة المسرح قال ساخرا: "لا أعرف هل الغناء في حفل أم كلثوم شرف؟، أم هناك مقلب للظهور متأخرا؟، وهل هذا الأمر مدبر حتى أعرف حجم حب الجمهور لي؟"، واستمرت القطيعة بينهما عاما كاملا، ورفضت أم كلثوم أن يشاركها حليم في أي حفل غنائي بعد ذلك، وتردد وقتها أن الأخير حاول التواصل معها والاعتذار لكنها رفضت مقابلته، في حفل زفاف (هدى) ابنة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، استغل حليم وجود كوكب الشرق، واقترب منها وطبع قبلة على يدها وقال: "حضرتك الأصل لا يجرؤ أحد على الغناء بعد (ست الكل)"، وهنا ابتسمت أم كلثوم وردت عليه قائلة: "غني يا ولد.. أنا نسيت الموضوع".

أشهر ألقاب "ام كلثوم"

تعد أم كلثوم من أبرز مغني القرن العشرين الميلادي، وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، اشتهرت في مصر وفي عموم الوطن العربي، وتعرف بكُنيتها المشهورة أُم كَلثوم، كما تُعرف بعدة ألقاب منها: ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب.

تكريمات أم كلثوم

وسام الرافدين من قِبل الحكومة العراقية في 1946 وهو أعلى وسام يمنح في العراق، في عصر النظام الملكي

في عام 1955 تضم إلى قائمة الأوسمة وسام النهضة من ملك الأردن، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس هاشم الأتاسي، وسام الجمهورية من رئيس تونس بورقيبة عام 1968،في عام 1959 تنال وسام الأرز برتبة كوماندوز من رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي.

