أحمد عز: "منذ بدايتي الفنية وحتى الآن لدي طموح في تقديم أعمال فنية مهمة"

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أحمد جودة - القاهرة - قال النجم الكبير أحمد عز، إنه يتمنى أن تكون 2024 سنة سعيدة وخير على الجميع، ونجاحي أشعر به من خلال تقدير الناس وسعادتهم بما اقدمه وأيضًا الجوائز التي يحصل عليها اي عمل فني اشارك به هي مصدر فخر وسعادة لي وهي نعمة كبيرة من الله تعالى

تصريحات أحمد عز مع عمرو الليثي

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي: "منذ بدايتي الفنية وأنا لدي الطموح والرغبة في تقديم العديد من الأعمال الفنية المهمة والمتميزة والتي تنال احترام واستحسان الجمهور، وحتى الان وانا ما زالت لدي هذا الطموح وأتمنى أن أظل اقدم أعمال تنال استحسان الجميع

نجاح كيرة والجن:

وعن فيلم كيرة والجن ونجاحه في ٢٠٢٣، أجاب النجم أحمد عز ، أن نجاح الفيلم يعود إلى وجود مخرج كبير مثل مروان حامد وايضا كوكبة من الممثلين الكبار وعلى رأسهم النجم كريم عبد العزيز ، وكان لدينا حرص على أن نقدم عمل فني كبير ينال استحسان المشاهدين ويكون علامة مهمة وبارزة في تاريخ السينما، والنجاح بالتأكيد يعود إلى أسرة الفيلم بالكامل

وعن نصيحته التي يوجهها للفنانين في بداية مسيرتهم الفنية، أكد ضرورة أن يؤمنوا بموهبتهم ويجتهدوا، وأن النجومية لها ثمن ندفعه من خلال حياتنا الشخصية.

أعمال أحمد عز القادمه:

وعن مشاريعه في العام الجديد ٢٠٢٤ أشار عز انني حاليا في الرياض يقدم تجربة جديدة من فيلم ولاد رزق، وايضا هناك مشروع عمل فني آخر وفيلم آخر جديد في القاهرة، وفي الغالب لن استطيع اللحاق والمشاركة في عمل درامي في رمضان بسبب ضيق الوقت

وفي الختام أكد عز أن أمنياته في ٢٠٢٤ أن تنتهي الحرب وأن يحفظ أهل فلسطين وهذه أمنيتي الأولى، كما اتمنى لبلدي مصر النجاح والاستقرار وايضا اتمنى ان استمر في تقديم أعمال تسعد الجماهير.