نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. أعمال تنتظر مي عمر عرضها في 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنانة مي عمر تريند مؤشر البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب قرب انتهاءها من تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها السينمائية "الغربان".

أعمال تنتظرها مي عمر

وتعيش مي عمر حالة من المشاكل في عام 2024 بـ 4 أعمال فنية دفعة واحدة بجانب فيلم الغربان، وهي بضع ساعات في يوم ما مع هشام ماجد ومن إخراج عثمان أبو لبن، بالإضافة إلى فيلمي بنات رزق والحاكم، كما تنافس مي عمر في رمضان المقبل بمسلسل نعمة الأفوكاتو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

تفاصيل مسلسل نعمة الأفوكاتو



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تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر دور محامية اسمها نعمة هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر.



ويشارك فى مسلسل نعمة الأفوكاتو عدد كبير من النجوم منهم مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبو رية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

تفاصيل فيلم بضع ساعات في يوم ما

وتنتظر مي عمر طرح فيلمها الجديد بضع ساعات في يوم ما في دور العرض السينمائية المصرية.

وكانت الشركة المنتجة حددت يوم 18 يناير المقبل، موعد لعرض الفيلم.

فيلم بضع ساعات في يوم ما مأخوذ عن رواية للكاتب محمد صادق، صدرت عام 2012 بنفس الاسم، وتدور أحداثه حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في ساعات من يوم واحد.



ويرصد بضع ساعات في يوم ما خلال أحداثه مجموعة تفاصيل لحياة الشباب في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين ليلا في كل قصة بالرواية.

يشارك في بطولة فيلم بضع ساعات في يوم ما مع مي عمر، عدد كبير من النجوم هم هشام ماجد، وهنا الزاهد، وهدى المفتي، ومحمد الشرنوبي، وأحمد السعدني، ومايان السيد، ومحمد سلام، وعائشة بن أحمد، وأسماء جلال، وخالد أنور، والعمل من تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

تفاصيل بنات رزق



وتدور أحداث الفيلم حول 4 فتيات تربطهنَّ صلة قرابة، وتعيش كلّ واحدة منهنَّ في بلد مختلف، وتعمل المربية الخاصة على جمعهنَّ لتنفيذ عملية سطو، إذ يخطّطنَ لسرقة مجوهرات تاج ملكة إنجلترا. يشارك في بطولة الفيلم مجموعة من الفنانات أبرزهنَّ مي عمر، ريم مصطفى، شيرين رضا، أروى جودة، ورزان مغربي، ومن تأليف إسحق إبراهيم

تفاصيل فيلم الحاكم



وتنتظر أيضًا مي عمر فيلم الحاكم والذي تقوم ببطولته أمام هاني سلامة ويعيشان في قصة حب وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.