نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المنسي" و"ليلة ساخنة".. أفلام دارت أحداثها في ليلة رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع بداية العام الجديد، لا تغيب أي مناسبة يهتم بها الشعب المصري إلا وقامت السينما والدراما بتناولها والتحدث عنها، سواء تاريخية أو قومية أو سياسية أو اجتماعية أو حتى استقبال عام جديد، وهناك العديد من من الأعمال التي دارت أحداثها في ليلة رأس السنة ومن أبرزها فيلم المنسي وفيلم ليلة ساخنة أما عن أفلام زمن الفن الجميل يوجد فيلم أغلى من حياتي.

أفلام دارت أحداثها في ليلة رأس السنة

فيلم أغلى من حياتي



أيضًا فيلم أغلى من حياتي، إنتاج عام 1965، بطولة كل من صلاح ذو الفقار وشادية، حسين رياض، مديحة سالم، وسناء مظهر، ومن تأليف محمد أبو يوسف وإخراج محمود ذو الفقار.

تدور أحداث الفيلم في ليلة رأس السنة وعن قصة الحب التي جمعت بين قلبي أحمد ومنى، منذ طفولتهما في مرسى مطروح، يتقدم أحمد لخطبة منى، ولكن والدها يرفض، وتحاول منى اللحاق بأحمد لكنه يسافر إلى الخارج، ويتزوج بأخرى وينجب طفلان، لكنه يقابل منى ثانية ويتزوجان بالسر وتظل تنتظره في ليلة رأس السنة.

فيلم المنسي

الفيلم من إنتاج عام 1993، وهو من بطولة الزعيم عادل إمام، يسرا، كرم مطاوع، ناهد جبر ومصطفى متولي، ومن تاليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.



وتدور أحداث الفيلم كاملةً في ليلة رأس السنة، وتبنى قصة الفيلم حول صدفة حين تدخل بطلة الفيلم يسرا على عامل التحويلة عادل إمام في كشك التحويلة وتطلب حمايته، وكانت تعمل سكرتيرة المليونير أسعد ياقوت رجل الأعمال الذي يقيم حفلًا في مكان مجاور لعقد فيه صفقة مع أحد الشخصيات الهامة والذي يعجب بالسكرتيرة ويطلبها كشرط لإتمام الصفقة.



فيلم ليلة ساخنة



الفيلم من إنتاج عام 1995، ومن بطولة نور الشريف، لبلبة، عزت أبو عوف، وسيد زيان، وهو من تاليف رفيق الصبان وإخراج عاطف الطيب.



وتدور أحداثه في ليلة رأس السنة، يحاول سيد سائق التاكسي تدبير 200 جنيه كمصاريف لإجراء عملية جراحية ضرورية لحماته التي تعتني بابنه الوحيد المعاق ذهنيًا، وفي نفس الليلة تحاول حورية العاهرة التائبة أن تدبر المبلغ اللازم لتنكيس المنزل الذي تعيش به، ويجمعهما القدر لتكتمل الأحداث.