تعرف على أمنيات محمد ممدوح في العالم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد ممدوح عن أمنياته في العام الجديد من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

منشور

كتب محمد ممدوح: "كل عام وأنتم بخير، مش عارف اقول سنة سعيدة طبعا في ظل الظروف اللي بتحصل بس يارب سنة أخف ألما على أخوتنا وأهلنا في غزة والاحتلال المجرم ينزح ونشوف فيه عجائب قدرتك أنا واثق أن ده هيحصل".

دعم الفنان محمد ممدوح، نساء السودان بسبب الأزمة التي يعيشها الشعب السوداني وخاصة النساء حاليا من خلال صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

وعلق محمد ممدوح: “انقذوا نساء السودان”، فيما لاقى المنشور تفاعلا واسعا بين جمهوره مؤكدين على ضرورة التكاتف من أجل إنهاء مآساة الشعب السوداني.

يشارك الفنان محمد ممدوح في فيلم أهل الكهف والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وكشف محمد ممدوح في تصريحات صحفية إنه يجسد دور أنا واحد من الـ6 من أهل الكهف، فتتوالى الأحداث في 300 سنة، ودوري محارب في الفيلم".

أهل الكهف



فيلم أهل الكهف بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، بيومي فؤاد، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، فتحي عبد الوهاب واخرون.

شارك الفنان محمد ممدوح، مؤخرًا بفيلم "وش في وش" الذي يتم عرضه في دور السينمات ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.