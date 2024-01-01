تركي آل الشيخ يعلن حصول المايسترو هاني فرحات على الجنسية السعودية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 08:31 صباحاً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، منح المايسترو هاني فرحات الجنسية السعودية، وذلك بعد النجاحات الفنية الكبيرة له في خدمة الفن السعودي، وتقديرا لمجهوداته الكبيرة في مجال الترفيه بالمملكة.

كلمة تركي آل شيخ

وقال المستشار تركي آل الشيخ، في رسالة مسجلة عرضت بحفل النجمات العربيات الذي أقيم اليوم احتفالا برأس السنة على مسرح أبو بكر سالم بالرياض: "أشكر الموسيقار السعودي الدكتور هاني فرحات في إشارة على حصول الدكتور هاني فرحات علي الجنسية السعودية".

كما وجه المستشار تركي آل الشيخ، الشكر لكل القائمين على حفل رأس السنة، والذي لاقى تفاعلا جماهيريا كبيرا على السوشيال ميديا لنجاحه المبهر والمميز.

من هو هاني فرحات

هاني فرحات هو موسيقار مصري بارز، وُلد في 13 أغسطس 1971، وأكمل دراسته في معهد الكونسرفتوار. يعتبر فرحات من أبرز الموسيقيين في العالم العربي، حيث قام بالتعاون مع نجوم عرب ومصريين بتوزيع الموسيقى.

وزع العديد من الأغاني لفنانين مشهورين مثل عمرو دياب، وأنغام، وأحلام، وإليسا، وسميرة سعيد، وراغب علامة، وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة، وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر.