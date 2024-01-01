محمد إمام يحتفل بإيرادات ”أبو نسب ” عبر موقع إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 08:31 صباحاً - احتفل الفنان محمد إمام بإيرادات فيلم “ أبو نسب” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وكتب محمد إمام: "الحمد لله أول خبر حلو في السنة الجديدة أبو نسب ٢٠ مليون جنيه".

احتفل النجم محمد إمام بالنجاح الكبير الذي حققه فيلمه الجديد "أبو نسب"، الذي تصدر تريند منصة إكس في أربع دول عربية، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

شارك الفنان محمد إمام جمهوره بصورة توثق تصدره للتريند، وأرفق بجانبها صورة له من كواليس الفيلم، ووضع أسفلهم أسماء الدول التي تصدر فيها للتريند، معربًا عن سعادته الكبيرة بذلك، وكتب: "الحمدلله"، ويأتي ذلك احتفالًا بتصدر الفيلم التريند في مصر والإمارات والسعودية والكويت.