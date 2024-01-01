”ليلة نجمات العرب” تشهد على صلح أنغام وأصالة بعد خلاف دام سنوات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 08:31 صباحاً - شهدت كواليس حفل "ليلة نجمات العرب" في الرياض، اتمام الصلح بين النجمتين أنغام وأصالة بعد خلاف دام سنوات.

وظهرت أنغام في كواليس الحفل وهي تحتضن أصالة وتقبلها، وسط حضور النجمة إليسا، وسالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، والمايسترو هاني فرحات الذي يقود حفل الليلة، وبعد ذلك اتجهوا سويًا نحو المسرح.

ومن الملاحظ حالة الاندماج بين أنغام وأصالة، وتوافقهما في جو من الود والتعاون على نفس المسرح، مما يُظهر تطوّرًا إيجابيًا في العلاقة بينهما بعد مرور سنوات على الخلاف السابق.

يذكر أن حفل "ليلة نجمات العرب" على مسرح محمد عبده أرينا وذلك احتفالًا بقدوم العام الجديد، حيث يشارك في إحياء الحفل كل من أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور.