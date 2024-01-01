مي كساب: محمد سامي مخرج متميز.. ودور "ثريا" إضافة لمسيرتي الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة مي كساب، عن كواليس شخصيتها "ثريا" في مسلسل "جعفر العمدة"، معبرة عن وجود روابط عاطفية مع دورها وتجربتها في تقديم شخصية تعبر عن المشاعر الخاصة والأمومة وفقدان الابن.

تصريحات مي كساب

وحرصت مي كساب خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج “واحد من الناس” علي تقديم الشكر للمخرج محمد سامي وللسيناريو المتقن الذي أتاح لها التعبير بشكل مميز في أحداث المسلسل، مؤكدة على أن محمد ساميّ مخرج مختلف ومتميز ويهتم بالممثل وكل صغيرة وكبيرة.

مي كساب تتحدث عن دور الأم

وأثنت كساب، على اهتمام المخرج بالتفاصيل الصغيرة والكبيرة في عمله، مشيرة لتجربتها الإيجابية مع محمد سامي وكذلك مع المخرج عمرو عرفة في مسلسل سرايا عابدين، حيث نجحت في تقديم دور "الأم" بنجاح معه.

كما تقدم الإعلامي عمرو الليثي التكريم لمي كساب على دورها المميز في المسلسل الدرامي، مؤكدة أن الدور الذي قدمته يعتبر إضافة هامة لمسيرتها الفنية.

تفاصيل فيلم مي كساب الفترة المقبلة



وتواصل مي كساب، تصوير دورها في فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وبطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمود حافظ، محمد رضوان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أن يتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.