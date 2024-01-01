شاهد..أول تعليق لـ بسمة بوسيل بعد أنباء عودتها لـ تامر حسني

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 1 يناير 2024 09:31 صباحاً - آثار الفنان تامر حسني جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة، بعد نشره صورة تجمعه بأولاده وطليقته الفنانة بسمة بوسيل، بعد 8 أشهر على طلاقهما.

علقت الفنانة بسمة بوسيل على منشور تامر حسني الأخير على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقالت على المنشور الذي يتضمن صورة تجمعه بها وأولادهما: happy new year.

وتوقع الجمهور محبي تامر حسني وبسمة بوسيل عودة الثنائي ولم شمل أسرته مرة أخرى قبل بداية العام الجديد 2024، كما يتداول بعض الأقوال عن عودة بسمة لزوجها منذ ثلاث ليالِ.

ونشر النجم تامر حسني صورة برفقه بأبنائها وطليقته، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، جاء ذلك خلال الاحتفال بالعام الجديد 2024 وعلق قائلًا: “كل سنة وانتوا طيبين ويا رب سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية”.

وتوقع جمهور النجم تامر حسني عودته إلى طليقته الفنانة بسمة بوسيل، خاصة أنه ظهر في الصورة يحتضنها مع أولاده.