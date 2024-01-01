بعد حصوله على الجنسية السعودية.. هاني فرحات يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الموسيقار المصري هاني فرحات، تريند مؤشرات البحث "جوجل" وذلك بعد حصوله علي الجنسية السعودية خلال حفل "ليلة نجمات العرب"، والذي أُقيم في المملكة العربية السعودية أمس، حيث قدّم الجنسية له المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، وتم إطلاق لقب "المايسترو السعودي" لفرحات، ويعتبر ثاني شخص يحصل علي الجنسية بعد الإعلامي عمرو أديب.

تحية تركي آل الشيخ لـ هاني فرحات

وتوجه تركي آل شيخ بالتحية لفرحات ووصفه بأنه "المايسترو السعودي"، معبرًا عن سعادته بالأداء المميز الذي قدّمه فرحات وفرقته الموسيقية خلال الحفل وفي كلمته، وأشاد بالحفل وأهميته، مُعبّرًا عن شكره للفنانات العربيات وللموسيقار السعودي هاني فرحات على جهودهم الكبيرة.

تفاصيل حفل "ليلة نجمات العرب"

وشهد الحفل الذي أقيم في الرياض، تصالحًا بين الفنانتين أنغام وأصالة بعد فترة خصام دامت لسنوات، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث احتل هاشتاج "ليلة نجمات العرب" المرتبة الأولى في محركات البحث والتريند على منصة اكس. هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة فعاليات احتفالية برأس السنة الميلادية وجزء من فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن هاني فرحات



ومن حفلاته الأخيرة الرائجة، كان قيادته لأوركسترا "تريو نايت"، في حفل رأس السنة 2023، ومشاركته في حفل توزيع الجوائز الكبير "joy awards" في المملكة العربية السعودية.

قاد فرحات حفل صوت الأرض للنجم السعودي الراحل طلال مداح، والتي شارك فيها أكبر نجوم الوطن العربي قدموا خلالها أغنيات الفنان الراحل.

وقدم هاني فرحات مؤخرًا أهم حفلات الشرق الأوسط مع أهم نجوم الأغنية آخرها( صوت مصر) مع النجمة أنغام، وحفل الموسيقار الذى توج حياة ومشوار الموسيقار هانى شنودة، لتصل أصداؤه كل أنحاء الوطن العربي.

يحرص على التطوير والتنوع في كل حفل يقوده لتقديم موسيقى مختلفة بتقنيات حديثة ومواكبة للعصر وهو ما جعل النجاح يزيد مع كل حفل ويصل دائما إلى ذروته.