نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دخول والد مصطفى شعبان العناية المركزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علم "دوت الخليج الفني" من مصادره الخاصة أن والد الفنان مصطفى شعبان، قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، مما تطلب نقله لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة.

جاء ذلك بالتزامن مع قيام الفنان مصطفى شعبان بتصوير حلقات مسلسله "المعلم" والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024، الأمر الذي دفع "شعبان" إلى ترك لوكيشن التصوير أكثر من مرة، ليظل بجانب والده.

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد “المعلم”، والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية خلال شهر رمضان القادم.

تفاصيل مسلسل المعلم

ويقوم حاليًا مصطفى شعبان بتصوير عدد من المشاهد التي تجمعه بالفنان منذر رياحنة داخل الديكور الرئيسي للعمل.



وانضمت الفنانة سهر الصايغ والفنان أحمد بدير إلى فريق عمل مسلسل “المعلم”، حيث يتم تصوير عدد من المشاهد فى الوقت الراهن.

العمل من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقص عادل، ومن تأليف محمد الشواف، ومن المفترض أن يعرض المسلسل في رمضان 2024.

آخر أعمال مصطفى شعبان

من ناحية أخرى، قدم مصطفى شعبان فى رمضان الماضى مسلسل "بابا المجال"، وشارك فى بطولته نسرين أمين، وسهر الصايغ، وباسم سمرة، وسوسن بدر،، وجومانا مراد، ورياض الخولى، ومحمد نجاتى، ومحمود حافظ، وفرح يوسف، وسما إبراهيم، وعارفة عبد الرسول، ومحمد رضوان، وأحمد كشك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو على، وتدور أحداث العمل فى إطار شعبى.