عاجل.. الموت يفجع الفنانة لطيفة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة لطيفة، منذ قليل عن وفاة والدتها، بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور لطيفة



وكتبت لطيفة: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. أنا لله وإنا اليه راجعون.. في الجنة يا اغلى انسانة في حياتي".

فوز لطيفة بجائزة الريادة من مهرجان دير جيست 2023

وفي سياق آخر فارت الفنانة التونسية لطيفة بجائزة الريادة من مهرجان دير جيست 2023، والذي أقيم مؤخرًا في أحد فنادق منطقة التجمع الخامس.

شرف ليا.. هكذا علقت لطيفة على خبر فوزها بجائزة الريادة من مهرجان دير جيست



وشاركت لطيفة جمهورها صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: "كنت أتمنى أكون معاكم وشكرًا لدير جيست وكل اللي اختارني لجايزة الريادة ده شرف ليا".





وتابعت: "كنت اتمنى اكون معاكم ولكن ان شاء الله نحتفل بيها قريب وتكون أمي قامت بالسلامة وتحتفل بيها معايا وانا أملي في ربنا كبير والجايزة ده بتديني أمل بأذن الله.. ادعولي وادعوا لأمي ".

آخر أعمال لطيفة



وكانت آخر أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.





كلمات أغنية سحابة صيف

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان

واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني.