نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ "دوت الخليج الفني".. كواليس فيديو كليب أغنية "أهي مشيت" لرامي جمال وفريد (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى كل من النجم رامي جمال، والفنان فريد، من تصوير أغنيتهما الجديدة "أهي مشيت" كڤيديو كليب، وذلك استعدادا لطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على موقع "يوتيوب".

حكاية كليب أهي مشيت

وعلم "دوت الخليج الفني" من مصادره الخاصة قصة فيديو كليب أغنية "أهي مشيت" وهي وفاة أخت رامي جمال، والتي تكون في نفس الوقت زوجة فريد وذلك داخل أحداث الفيديو كليب.



أغنية أهي مشيت

جدير بالذكر أن أغنية “أهي مشيت” لـ رامي جمال وفريد، حققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى التطبيقات الموسيقية، حيث تصدرت المركز الثاني ضمن الأكثر استماعا ورواجا على موقع الڤيديوهات "يوتيوب"، كما تقترب نسبة مشاهدتها من المليون الأول.

أغنية “أهي مشيت” من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك.

وتقول كلمات الأغنية:



أهي مشيت.. وسابت قلبي من غيرها دون ولا حل

نعيش ولا.. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل

مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش

ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه

هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة

قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني

يا أيامنا.. أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد

انا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض

قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض؟

وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها اوام

وعن حالي وأحوالي ماتحكيلها

روحي قوليلها صدعني عليكي كلام

بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني

مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني