بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز أعمال المايسترو هاني فرحات

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الموسيقار هاني فرحات، محرك البحث "جوجل" في الساعات الماضية، بعد إعلان تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية حصوله على الجنسية السعودية خلال ليلة "نجمات العرب" الذي أقيمت بـ "البوليفارد رياض سيتي" مساء أمس الأحد، وذلك نظرًا لما قدمه من مجهود كبير خلال مشاركته في العديد من الفعاليات الفنية والحفلات بالمملكة العربية السعودية في الفترة الماضية، لذلك نستعرض أبرز أعماله في السياق التالي.

أبرز حفلات هاني فرحات



شارك هاني فرحات في عدد كبير من الحفلات بالسعودية، تحديدا في موسم الرياض، إذ قاد أوركسترا "تريو نايت" في حفل رأس السنة 2023، وشارك في حفل توزيع الجوائز الكبير joy awards في الرياض.

أيضًا قاد فرحات حفل "صوت الأرض" للنجم السعودي الراحل طلال مداح، وأوركسترا "رسالة سلام" من السعودية للعالم، كما قاد أوركسترا "باريس" السيمفوني أمام زعماء العالم وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أبرز أعمال هاني فرحات

ودرس هاني فرحات الموسيقى في معهد "الكونسرفتوار" بالقاهرة، وانطلق في سماء الفن والإبداع بعد تعاونه في "التوزيع الموسيقي" مع كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

ومن أبرز الأسماء التي تعاون معها فرحات في التوزيع الموسيقي: عمرو دياب، أنغام، إليسا، سميرة سعيد، راغب علامة، صابر الرباعي، عبدالمجيد عبدالله، لطيفة، ديانا حداد، محمد عبده، رابح صقر، عبدالله الرويشد، نوال، أحلام، أصالة، وفريق واما.

أبرز أغاني هاني فرحات

ومن أشهر الأغنيات التي وزعها: "قالي الوداع" للهضبة وألبومه "علم قلبي"، وأغنيات أنغام "معها قلبك" و"اتجاه واحد" و"فنجان النسيان" و"طول ما أنت بعيد" و"عن فرح غايب" و"قول حاضر"، ووزع لشيرين أغنية "حلاوة الدنيا"