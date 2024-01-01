انت الأن تتابع خبر من هي الفنانة مرام علي؟ تعرضت للتحرش الجنسي وترفض العري وتقبل القبلات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرام علي ممثلة سورية أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها المثيرة مع الاعلامي علي ياسين في برنامج كتاب الشهرة فقد صرحت أنها مستحيل أن تقبل دور به عري، ولكن ليس لديها مانع من أداء دور فيه قبلات.

أبرز تصريحات مرام علي