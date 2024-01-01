انت الأن تتابع خبر من هي الفنانة مرام علي؟ تعرضت للتحرش الجنسي وترفض العري وتقبل القبلات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مرام علي ممثلة سورية أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها المثيرة مع الاعلامي علي ياسين في برنامج كتاب الشهرة فقد صرحت أنها مستحيل أن تقبل دور به عري، ولكن ليس لديها مانع من أداء دور فيه قبلات.
أبرز تصريحات مرام علي
- تعرضت للتحرش 3 مرات: أول مرة كان في عمر 15 عامًا في منزلي وتحرش بي صديق أخي، ولم أخبر أخي بهذا الأمر إلا الآن.
- تقدم لخطبتي أكثر من 1000 رجل لكن دائمًا لديهم شرط أن أترك التمثيل.
- رسمت العديد من الوشوم منها وشم على صدرى مكتوب عليه “ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ” ورفضت الكشف عن سبب كتابتها لهذه العبارة، مؤكدة أنها ستكشف عنها فى الوقت المناسب لأن لها ذكرى بداخلها.
- أختي الصغرى تعرضت للسحر وفجأة فقدت جزء كبير من شعرها دون سبب وخسرت 15 كيلو من وزنها ومن الآلم تمنيت الموت لها لترتاح
- تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تقديمي دور ابنة ريتا حرب في مسلسل “الخائن”
- اعترف أن تقديمي في دور فتاة عشرينية كان خاطئًا.
- أقبل أن أقوم بدور فيه قبلات والإيحاءات تساعد المخرج حتى لا تظهر بشكل فج ومضطرين أوقات أن نقدمها.
أخر أعمال مرام علي
مسلسل “الخائن” هو أحدث أعمالها المسلسل من بطولة سلافة معمار، قيس شيخ نجيب، ريتا حرب، جلال شموط، رولا بقسماتي، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب، جينا أبو زيد ويعرض عبر قناة MBC ومنصة شاهد vip” والمسلسل هو النسخة العربية من مسلسل قدم في أكثر من دولة.
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