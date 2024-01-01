أبرزهم درة ورامي جمال.. نجوم الفن يواسون لطيفة في وفاة والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا اليوم، والدة الفنانة لطيفة بعد صراع كبير مع المرض، حيث قامت الفنانة بنعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، بتعليق قالت فيه: "أمي نور عيني حياتي عمري كله في ذمة الخالق العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. في الجنة يا أغلى إنسانة في حياتي".



تعليقات النجوم على منشور لطيفة

وفور كتابة تلك الكلمات، حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مواساة الفنانة لطيفة من خلال خاصية التعليقات عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام"،وكانت من بين أبرز التعليقات الفنانة درة التي كتبت:الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبركم، فيما كتبت الفنانة إيمان العاصي الله يرحمها ويصبرك يارب"، وعلق الشاعر تامر حسين قائلًا:" الله يرحمها يا حبيتي ربنا يجعل مثواها الجنة"، وعلق الفنان رامي صبري على المنشور قائلًا: "البقاء لله".

فيما قالت الفنانة رانيا محمود ياسين:" البقاء لله يا حبيبتي الله يصبرك ويقويك ويرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان"، فيما كتب النجم رامي جمال:" البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبركم"، فيما نعت الفنانة رزان المغربي:" قائلة البقاء لله ربنا يجعل مثواها الجنة.



آخر أعمال لطيفة

وكانت لطيفة، قد طرحت مؤخرًا أغنية "سحابة صيف"، وتعاونت خلالها مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.





كلمات أغنية سحابة صيف





سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان

واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني.