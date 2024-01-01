فن ومشاهير

بالصور.. جسار وبوسي ومصطفى كامل يشعلون رأس السنة في 6 أكتوبر

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القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجوم وائل جسار ومصطفى كامل وبوسى في إحياء حفل رأس السنة الذي أقيم داخل أحد الفناذق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر بحضور كامل العدد من الأسر من مخلتف الجنسيات العربية.

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تفاصيل حفل وائل جسار في ليلة رأس السنة 

 

يعد الحفل هو الثاني لجسار ضمن حفلات ليلة رأس السنة بالقاهرة وقدم خلاله عدد كبير من أغانيه الطربية والرومانسية بالإضافة إلى بعض اغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي، وأقيم الحفل  دعمًا للسياحة الترفيهية الغنائية بمصر.

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تفاعل الجمهور مع المطربة بوسي ومصطفى كامل 

 

كما تفاعل الجمهور مع بوسي ومصطفى كامل طوال تواجدهما على خشبة المسرح وكانت ضمن الحضور الفنانة التونسية إيناس النجار وشقيقتها المطربة سوار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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