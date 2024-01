انت الأن تتابع خبر فيلم Wonka يتصدر شباك التذاكر حول العالم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع فيلم "Wonka"، أن يتصدر شباك التذاكر حول العالم في نهاية 2023، بعد منافسة كبيرة مع فيلم "Aquaman and the Lost Kingdom"، الذي انطلق عرضه في الأيام الأخيرة من العام.

ويعتبر من أبرز الأعمال المنتظر أن تؤدي بشكل قوي في قاعات السينما حول العالم نظرا لحجم الميزانية الضخمة التي وضعت للفيلم الذي يعتبر من أبرز أعمال DC، ويعد منافس قوي أيضا لأفلام عالم مارفل التي يبدو أنها سوف تحتفظ بأعلى الإيرادات في 2023 متفوقة على أفلام DC.



ونجح فيلم "Wonka" في أن يحافظ على انطلاقته القوية في شباك التذاكر، وتحديدا بعد ما يقارب الأسبوعين من طرحه في قاعات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وحول العالم، الفيلم الذي يدور في إطار المغامرة والكوميديا العائلية، كان الاختيار الأول للعائلات خلال فترة نهاية العام، واستطاع أن يحقق حتى الآن أكثر من 300 مليون دولار حسب collider، مع تزايد التوقعات بأن يحقق إيرادات أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن الفيلم وضع أمام عدة اختبارات استطاع أن يتجاوزها بقوة، ليصبح فيلم "Wonka" من أنجح الأفلام التي قدمها المخرج بول كينغ في مسيرته مع السينما، والأكثر تحقيقا للأرباح.



ودخل فيلم "Aquaman and the Lost Kingdom" في منافسة قوية على شباك التذاكر بعد عرضه يوم 22 ديسمبر(كانون الأول) 2023، ووسط توقعات بأن يحقق الفيلم إيرادات تعوض الخسائر التي تعاني منها شركة DC، وأيضا يتفوق على فيلم "Wonka"، لكن استطاع الأخير أن يحقق أعلى الإيرادات، رغم تراجعه في أسبوع طرح فيلم "Aquaman and the Lost Kingdom" الذي حقق افتتاحية تقدر بـ28 مليون دولار أمريكي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بينما كان إجمالي الإيرادات التي حققها حتى الآن حول العالم ما يقارب من 145 مليون دولار أمريكي .