انت الأن تتابع خبر نجوى كرم تهنئ شيرين بطلاقها: مبروك اللي سمعناه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - باركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على طلاقها من الفنان حسام حبيب، وذلك على هامش حفلها الفني الذي أقيم بمناسبة رأس السنة الجديدة في مدينة دبي،حيث وأطلت شيرين بمعنويات مرتفعة، وأناقة لاقت استحسان الجميع.



وقالت نجوى لشيرين، "آه ياليل" قائلة "ألف ألف ألف مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء" في إشارة يبدو إلى خبر طلاق شيرين.



فيما انهالت التعليقات الساخرة من ذكاء "شمس الغنية" وتلميحها عن خبر طلاق شيرين، مؤكدين أن نجوى كرم تدعم زميلتها المصرية في قرار الطلاق، الذي جاء بعد خلافات وفضائح مع زوجها السابق شغلت الرأي العام المصري.



وكتبت إحداهن "قصدها ألف مبروك ع الفكة من حسام".



وتصدرت نجمة "آه ياليل" حديث الجمهور، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انتشار خبر طلاقها من زوجها حسام حبيب، بعد زواج استمر نحو 6 سنوات.



وأكدت شيرين أن طلاقها من حسام حبيب تم في هدوء وبشكل حضاري.



وجاء الطلاق بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، ومرور حياتهما بعاصفة من الأزمات، لكن الثنائي اختارا هذه المرة الانفصال بشكل مختلف عن المرة الأولى، التي تخللتها مشكلات كثيرة.



شيرين تزوجت من حبيب في عام 2018 في حفل لم يحضره إلا الأهل والأصدقاء المقربون، لكنهما انفصلا في ديسمبر من عام 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت .