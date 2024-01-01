تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام

القاهرة - محمد ابراهيم - مازال فيلم "أبو نسب" محافظًا على نجاحه، منذ عرضه داخل صالات عرض السينما في مصر ودول الخليج، حيث بلغت إيراداته 3 مليون جنيه في شباك التذاكر أمس الأحد ليلة رأس السنة هو أعلى إيراد يومي للفيلم منذ طرحه في دور العرض الأسبوع قبل الماضي، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن إلى 19 مليونًا و700 ألف جنيه خلال 10 أيام عرض.

أحداث فيلم" أبو نسب "



وتدور أحداث فيلم أبو نسب فى إطار اجتماعى كوميدى حول شخصية "على"، الذى يعمل طبيب أطفال، والذى يقع فى حب "داليا" ياسمين صبرى، وعندما يقرر الزواج منها، يظهر والدها المجرم بعد خروجه من السجن يوم زفافهما، فتنقلب حياتهما رأسا على عقب، ويجد نفسه متورطا فى سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى.

أبطال فيلم أبو نسب



فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

آخر أعمال محمد إمام

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد إمام في الدراما مسلسل "النمر" وعرض في رمضان 2021 وشارك في بطولته كلا من هنا الزاهد، محمد رياض، نرمين الفقى، بيومى فؤاد، محمود حافظ، وأخرون، إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.