انت الأن تتابع خبر أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد الطلاق.. رقصت بجنون في حفل دبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاء أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد الطلاق بشكل مفاجئ لجميع محبيها، وذلك حيث أنها أحيت فقرتها الغنائية على مسرح أرينا فيستيفال سيتي في دبي، وهي من ضمن الحفلات الخاصة برأس السنة فيها، وتفاعل معها كثيراً الجمهور.

أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد الطلاق

وخطفت أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد الطلاق قلوب الكثير من الحاضرين، وقدمت في الحفل عدد كبير من الأغاني المميزة الخاصة بها ومنها القديم والجديد، وهذا بجانب أنها قدمت الأغاني الجديدة الخاصة بها والتي طرحتها من خلال السنجل أثناء الفترة الماضية.

ورقصت بشكل جنوني النجمة شيرين وهي على المسرح، وتفاعلت كثيراً مع الأغاني الخاصة بها والتي قدمتها أمام الجمهور وصفق لها الكثيرين، وتعتبر من أهم الحفلات التي حصلت على نسب مشاهدة كبيرة وحضرها عدد كبير من الجمهور من كل مكان.

شيرين عبد الوهاب في حفل دبي ليلة رأس السنة

وأطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب في الحفل وهي ترتدي فستان لونه أزرق، وأيضاً ظهرت إلى الجمهور وهي فاقدو للكثير من وزنها، وهذا على عكس آخر ظهور لها بعد طلاقها من الفنا حسام حبيب، وهي التي ظهرت فيه بوزن كبير عما كانت عليه سابقاً، وكانت ظهرت في وقت سابق مع مصممة الأزياء زينة زكي لتحضر إلى حفل رأس السنة في دبي، وهي من أبرز الحفلات التي شهدت تفاعل الكثيرين من الحاضرين.

واستكملت فقرات الحفل بحضور النجمة نجوى كرم والذي قدمت فقرة غنائية مميزة من ضمن الفقرات الخاصة بالحفل، وصعد بعدها جورج وسوف على المسرح وانتهي به حفل رأس السنة، وتعد من الحفلات المميزة التي حضرها عدد كبير من الأشخاص.