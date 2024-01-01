القاهرة - محمد ابراهيم - انتشرت أنباء متداولة خلال الساعات القليلة الماضية، عن عودة العلاقات بين بسمة بوسيل وتامر حسني، وذلك بعدما قام تامر حسني بنشر صورة تجمعه مع اسرته وأطفال، عبر صفحته الشخصية بموقع انستجرام.

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن عودتها لتامر حسني

بسمة بوسيل تفجر مفاجأة بشأن عودتها لتامر حسني

وقالت بسمة بوسيل عبر خاصية الاستوري على صفحته الشخصية بموقع انستجرام: "لقد استيقظت اليوم على الكثير من الأخبار المزيفة، لم نعد معا، هو قام بنشر صورة عائلية من أجل إسعاد الأطفال لأنه لم يستطع قضاء ليلة رأس السنة معهم ليس إلا".

وأضافت "اسفة على سوء الفهم وشكرا على كل الرسائل اللطيفة واتمنى لكم جميعا سنة سعيدة"

تامر حسني يثير حيرة المتابعين

أثار الفنان تامر حسني، حيرة المتابعين، وذلك بعدما قام بنشر صورة تجمعه بأسرته ظهرت فيها زوجته السابقة، بسمة بوسيل، وعلق عليها قائلًا: "كل سنه وانتوا طيبين ويا رب سنة افضل على الجميع وعلى امتنا العربية".

وحظيت الصورة بإعجاب المتابعين، حيث اعتقد البعض أنه عاد لطليقته بسمة بوسيل، وأنهلت علي المنشور التهنئة والمباركات.

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وأعلنت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني عن طلاقهما رسميا خلال الفترة الماضية، حيث كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب”.

وعلى الفور رد تامر حسني، على إعلان الانفصال، قائلًا “وجعل بينكم مودة ورحمة، بين الأزواج في كل حالاتهم”.

آخر أعمال تامر حسني الفنية

أحي الفنان تامر حسني أمس الأحد، حفلة بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالا براس السنة 2024.

واستئنف تامر حسني أعماله الغنائية، حيث بدأ تسجيل أغاني ألبومه الجديد وذلك بعد فترة توقف بسبب الأحداث الجارية في فلسطين.