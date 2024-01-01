شريف رمزي يتصدر تريند جوجل.. ما السبب؟

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان شريف رمزي، محرك البحث “جوجل” في الساعات الأخيرة، بعد أن احتفل بذكرى وفاة شقيقه صلاح رمزي الذي مر علىوفاته40 يومًا، والتي صادفت احتفال شريف بيوم ميلاده.





منشور شريف رمزي

وكتب شريف رمزى، قائلا: "أغرب صدفة لا يمكن كنت أتخيلها إن النهاردة يكون يوم 40 صلاح أخويا الله يرحمه ويصادف إنه يبقي نفسيوم ليلة عيد ميلادي الله يرحمك يا حبيبي يا صلاح ويجمعنا بيك في الجنة اللهم عافه واعفُ عنه اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب يارب".





من هو صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي؟









صلاح رمزي هو الشقيق الأصغر للفنان شريف رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي، وابن المنتج محمد حسن رمزي، والسيدة ليلى ابنة الفنانالراحل صلاح ذو الفقار وعمته هدى رمزي.

عمل صلاح رمزي منتجًا منفذًا في فيلم الديلر للفنان أحمد السقا، وأيضا فيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.

وكان صلاح رمزي دائمًا بعيد عن الأضواء، وذلك بسبب طبيعة عمله، ولكنه وترك رصيدًا من الأعمال الفنية، فكان النتج المنفذ لفيلم الديلرللفنان أحمد السقا، وفيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.







أسس صلاح رمزي أيضًا ماركة لإنتاج الإكسسوارات والقبعات، وخصص 10% من أرباح أعماله الماركة الخاصة به لصالح الأعمالالخيرية.



واحتفل صلاح رمزي في 13 نوفمبر 2021 بعقد قرانه، وظهرت الفنانة المعتزلة هدى رمزي، في حفل ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسنرمزى.





مرض صلاح رمزي

وأصيب صلاح رمزي في 4 أغسطس 2022 بوعكة صحية، بسبب إصابته بالتهاب في أنسجة المخ، وكتب بعدها الفنان شريف رمزي عبرحسابه الخاث بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام: أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى أرجو الدعاء.







وفاة شقيق شريف رمزى

يذكر أن صلاح رمزي رحل عن عالمنا الشهر الماضي، بعد معاناة مع المرض ودخوله في غيبوبة لأكثر من عام، وتلقى العزاء شقيقه الفنانشريف رمزي، وحضر العزاء عدد كبير من النجوم أبرزهم: هاني رمزي وأحمد فهمي وحسين فهمي وأحمد زاهر وابنته ليلى زاهر ودينا فؤادعمرو محمود ياسين وعمرو عبد العزيز وامير شاهين والمنتج أحمد عبد العاطي والكاتب محمد حفظي والمنتج وائل عبد الله ومحمد أحمدالسبكي وشيكو ومحمود عبد الغفار وتامر حسني.



