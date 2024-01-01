نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شمس الكويتية تحتفل بالكريسماس في العراق وتطلق أغنية “رجال ونص” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت المطربة شمس الكويتية بأقوى حفلات رأس السنة للعام 2024 في العراق، والتقت شمس بجمهورها ومحبيها في حفل ضخم أقيم في نادي اليرموك الترفيهي بالعاصمة بغداد.

وقدمت شمس مجموعة متنوعة من أعمالها الغنائية القديمة والجديدة، وقدمت أغنيتها الجديدة المثيرة بعنوان “رجال ونص” والتي لاقت استحسان الجمهور.

حفل شمس الكويتية بمصر

ومن المقرر أن تتوجه شمس بعد ذلك إلى مصر لإحياء حفل غنائي آخر في القاهرة يوم 5 يناير المقبل، بعد نجاحها في الحفل العراقي، وقد تم تنظيم هذا الحفل خصيصًا للشباب، ومن المتوقع أن يحضره جمهور كبير.

وأعربت شمس عن حماسها للقاء الجمهور ومعجبيها في العراق ومصر، وأعربت عن شكرها لدعمهم وتشجيعهم المستمر.

اطلاق شمس الكويتية عطر جديد

من ناحية أخرى، أعلنت شركة شمس مؤخرًا عن استعدادها لإطلاق عطر جديد تحت اسم “باي شمس - By Shams” قريبًا، حيث تعاونت شمس في إنتاج العطر مع شركتي “سمرايز - Symrise” الألمانية و”استر - Ester” السويسرية، وهما من الشركات الرائدة في صناعة العطور منذ أكثر من 200 عام، وتتطلع إلى مستقبل مشرق مليء بالنجاحات والإبداعات في مسيرتها التجارية والفنية.

تصريحات شمس الكويتية مع خالد أبو بكر

قالت الفنانة شمس الكويتية، إنها تفضل نوع وخامة معينة في أصوات المطربين الرجال الذين تستمع لهم، وتتابع أغانيهم على مستوى الوطن العربي.

وعرض خالد أبو بكر، خلال حوار خاص معها ببرنامج «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الخميس، صورة كلا من الفنان عمرو دياب ومحمد منير وعبد الله الرويشد، وسألها أي صوت منهم تفضله وتستمع لأعماله الغنائية، معقبة: «لا أسمع أغانيهم ولا أفتقد أصواتهم، ولكن أسمع بهاء سلطان أكثر من هؤلاء وأحمد سعد ومن الأجيال القديمة عبد الحليم حافظ».

وأكدت أنها تحب هؤلاء الفنانين ولكنها لا تتابعهم، موضحة أن تفضل نوع معين في الأصوات مثلها مثل أي شخص عادي، وليس عيبا أو انتقاصا من أحد.

ونوهت بأنها لا تترد في الإجابة بصراحة عن هذه النوعية من الأسئلة بالأصوات التي تستمع إليها أو تفضلها، معتبرة أن محاولات الإجابة بدبلوماسية عنها هي كذب ولا يوجد دافع لأنها تفعل هذا الأمر.

وعن أكثر ما يعجبها في الرجل، قالت إنها تفضل الشخصية الأكثر رجولة منها، لأنها سيدة مستقلة ومعتمدة على ذاتها وغيرها يعتمدون عليها، وقادرة على تحمل المسئولية، مشددة على أن كل سيدة موظفة معتمدة على نفسها لديها جانب الذكورة عال جدًا.