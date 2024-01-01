نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. الموسيقار المصري هاني فرحات يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الموسيقار المصري هاني فرحات محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ‏حصل على الجنسية السعودية خلال حفل «ليلة نجمات العرب»، الذي أًُقيم بالمملكة في رأس السنة، وسلّمه الجنسية المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

كلمة المستشار تركي آل شيخ

ووجّه «آل الشيخ» التحية لفرحات ووصفه بـ«المايسترو السعودي»، وتحدث في كلمة له قائلًا: «مساء الخير وسنة سعيدة على الجميع، سعيد بما أراه، في حفل لا يقل أهمية عن أي حفل في العالم، شكرا للنجمات العربيات اللاتي أبدعن اليوم، شكرًا للمايسترو السعودي هاني فرحات وفرقته الموسيقية ومجهودهم الجبار، الرياض الآن غير ودائمًا غير ومن حفل لحفل أفضل».

بعد خلاف دام 3 سنوات صُلح أصالة وأنغام في «ليلة نجمات العرب»

شهد حفل «ليلة نجمات العرب» المُقام حاليًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات رأس السنة 2024، الصلح بين الفنانات أنغام وأصالة، بعد فترة خصام استمرت نحو ثلاث سنوات، وظهرت أنغام في مقطع فيديو من كواليس «ليلة نجمات العرب»، وهي تحتضن أصالة وتقبلها، في حضور الفنانة إليسا، والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، والمايسترو هاني فرحات الذي يقود حفل الليلة، وبعدها توجهوا للمسرح معا للغناء.

تفاصيل حفل «ليلة نجمات العرب»

وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باق من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.

أبرز أغاني هاني فرحات

ويذكر ان أشهر الأغنيات التي وزعها الموسيقار المصري هاني فرحات: "قالي الوداع" للهضبة وألبومه "علم قلبي"، وأغنيات أنغام "معها قلبك" و"اتجاه واحد" و"فنجان النسيان" و"طول ما أنت بعيد" و"عن فرح غايب" و"قول حاضر"، ووزع لشيرين أغنية "حلاوة الدنيا".



ومن أبرز الأسماء التي تعاون معها فرحات في التوزيع الموسيقي: عمرو دياب، أنغام، إليسا، سميرة سعيد، راغب علامة، صابر الرباعي، عبدالمجيد عبدالله، لطيفة، ديانا حداد، محمد عبده، رابح صقر، عبدالله الرويشد، نوال، أحلام، أصالة، وفريق واما.