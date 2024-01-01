بعد تصدره التريند.. مالا تعرفه عن الموسيقار المصري هاني فرحات

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الموسيقار المصري هاني فرحات محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ‏حصل على الجنسية السعودية خلال حفل «ليلة نجمات العرب»، الذي أًُقيم بالمملكة في رأس السنة، وسلّمه الجنسية المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الموسيقار المصري هاني فرحات..

من هو الموسيقار المصري هاني فرحات؟

ولد هاني فرحات 13 أغسطس 1971، درس فى معهد الكونسرفتوار، له بصمة في توزيع أشهر الأغاني لكبار النجوم، من أبرز الأغاني التي قام بتوزيعها: قالي الوداع للهضبة، وعن فرح غايب لأنغام، ترددت شائعات حول زواجه من المطربة أنغام، ولكنه نفى في تصريحات صحفية هذه الشائعات مؤكدًا أنها بمثابة شقيقته وصديقة عزيزة، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف إحراج الفنانة أصالة له وتصدر الفيديو التريند، ولكنه صرح بأن الفيديو غير كامل وأن الفنانة أصالة شكرته في البداية ثم وجهت شكرها للموسيقار خالد فؤاد، كانت له مشاركات عدة في الحفلات التي كان أقيمت مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية وموسم الرياض، من أبرز هذه الحفلات: حفل joy awards في الرياض وحفل صوت الأرض وأوركسترا رسالة سلام من السعودية للعالم.

أبرز حفلات هاني فرحات

شارك هاني فرحات في عدد كبير من الحفلات بالسعودية، تحديدا في موسم الرياض، إذ قاد أوركسترا "تريو نايت" في حفل رأس السنة 2023، وشارك في حفل توزيع الجوائز الكبير joy awards في الرياض، أيضًا قاد فرحات حفل "صوت الأرض" للنجم السعودي الراحل طلال مداح، وأوركسترا "رسالة سلام" من السعودية للعالم، كما قاد أوركسترا "باريس" السيمفوني أمام زعماء العالم وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

تفاصيل حفل «ليلة نجمات العرب»

ويذكر ان حفل «ليلة نجمات العرب» المُقام حاليًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات رأس السنة 2024، شهدت الصلح بين الفنانات أنغام وأصالة، بعد فترة خصام استمرت نحو ثلاث سنوات، وظهرت أنغام في مقطع فيديو من كواليس «ليلة نجمات العرب»، وهي تحتضن أصالة وتقبلها، في حضور الفنانة إليسا، والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، والمايسترو هاني فرحات الذي يقود حفل الليلة، وبعدها توجهوا للمسرح معا للغناء، وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باق من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.