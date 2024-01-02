نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم مصطفى كامل ومحمد فؤاد.. نجوم حفل كاسيت 90 المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عدد من نجوم الغناء لإحياء حفل غنائي جديد يحمل عنوان كاسيت 90، والذي من المقرر إقامته يوم 4 يناير من الشهر الجاري على مسرح أبو بكر سالم، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

نجوم حفل كاسيت 90

وسوف يقوم بإحياء الحفل كلًا من محمد فؤاد، مصطفى كامل، مصطفى قمر، مدحت صالح، إيهاجب توفيق، هشام عباس، فريق Aqua، المغنية السويدية جيني بيرجرين، والمغني الألماني هادواي.

وليست تلك المرة الأولى التي يقام فيها حفل نجوم كاسيت 90، حيث سبق وشهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حفل نجوم كاسيت 90 يوم 16 أغسطس الماضي، وشارك وقتها في الحفل حميد الشاعري، هشام عباس، سيمون، إيهاب توفيق، محمد محيي، مصطفى قمر، خالد عجاج، حسام حسني، محمد الحلو.

انتقادات وجهت لحفل كاسيت 90

وعلى الرغم من تصدر الحفل حينها مؤشرات البحث على جوجل، إلا أن بعض الفنانين لاقوا هجومًا كبيرًا والعديد من الانتقادات، منهم مصطفى قمر ومحمد الحلو، بعد قيامهما باستبدال كلمات أغانيهما لتحية أهل المملكة.

وحيث استبدل محمد الحلو جملة عمار يا إسكندرية بـ عمار يا سعودية، أما مصطفى فاستبدل جملة سبع سنين في العطارين بـ سبع سنين في السعودية.

أما محمد محيي، فبدأ فقرته في الحفل، بتوجيه الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، قائلًا: مبسوطين إننا معاكم وتحية لهيئة الترفيه، اللي سمحت لينا أننا نكون معاكم، وتحية لأبو ناصر لأن وقوفنا على مسارح السعودية العزيزة حلم أجيال قبلنا.

فعاليات فنية أقيمت بالمملكة العربية السعودية

كما أقيم خلال الأيام الماضية مجموعة من الحفلات الغنائية في السعودية لعدد من النجوم، مثل عمرو دياب، أنغام، روبي، رامي صبري، حكيم، محمود العسيلي، أحمد سعد، داليا مبارك، كايروكي، حميد الشاعري، صابر الرباعي، شيرين عبدالوهاب، ريهام عبدالحكيم، إيمان عبدالغني، وائل جسار، آدم، أصالة، تامر عاشور، مي فاروق، رامي جمال.

يذكر أن أقيمت مساء أمس الأحد 31 ديسمبر 2023 حفل غنائي بعنوان ليلة نجمات العرب ضمن حفلات ليلة رأس السنة وشارك بالحفل كل من أنغام، إليسا، نانسي عجرم، أحلام، أصالة نصري، أسماء لمنور.