نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجل أعمال.. هاني شاكر يعود للتمثيل في 2024 بمسلسل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان هاني شاكر، عن تفاصيل مسلسله القادم الذي سيتم عرضه في عام 2024، وذلك خلال تصريحات صحفية له.

وقال هاني شاكر: "طموحي في عام 2024 هو العودة إلى التمثيل من خلال المسلسل الذي صاغه السيناريست أيمن سلامة، حيث يشدني الفكرة بشكل كبير. سأقوم بتجسيد دور رجل أعمال يُغني خلال تطورات الأحداث، وأعتبر هذا المشروع جميلًا للغاية، آملًا أن يتم تحقيقه".

وتحدث هاني شاكر عن حقيقة خلافه مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل قائلا ": لا أرغب أن يتم وضع اسمي في أي جملة مفيدة متعلقة بنقابة الموسيقيين والنقيب مصطفى كامل، ولكن لا يوجد أي خلاف بيني وبين مصطفى فهو صديقي وعشرة عمر.

ومن ناحية أخري، أصدر هاني شاكر بيانا أكد فيه على علاقة الصداقة والأخوة بينه وبين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، رافضا الزج باسمه في أمور تهدف للتأثير على علاقتهما