البرومو التشويقي للجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو التشويقي الأول للجزء الثاني لمسلسل وبينا معاد، ومن المقرر عرضة قريبا عبر شاشة DMC.

برومو الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد

ويظهر الإعلان أهتمامًا بالمناظر الطبيعية والتصوير في أماكن متنوعة، مع لقطات سريعة للأبطال والعائلة، ومن المتوقع عرض الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي يضم 30 حلقة، قريبًا.

أحداث مسلسل وبينا معاد الجزء الأول

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين، وهما عائلة حسن «صبري فواز» الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد «على وطاهر ومراد ومصطفى» نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية «شيرين رضا» التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات «أروى وهند وليلى ونيللي» ونشأن على الكبت والديكتاتورية، وتحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

أبطال مسلسل وبينا معاد الجزء الأول

مسلسل «وبينا معاد» الجزء الأول بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.